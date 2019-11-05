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Parçalı Bulutlu

Karasu Çayı renk cümbüşü ile hayranlık uyandırıyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, vadi yatağı boyunca sonbahar renklerine bürünen ağaçlarla çevrili Karasu Çayı, etrafındaki irili ufaklı onlarca şelaleyle güzel görüntü oluşturdu.

05.11.2019

Medeniyet ve hoşgörü kenti Mardin`in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı ve vadisi sonbaharda sunduğu manzarayla ilgi çekiyor.
"Gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen taşın ve hoşgörünün kenti Mardin gibi ilçeleri de her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Mazıdağı ilçesinde, Diyarbakır-Mardin kara yolundaki Karasu Çayı ve vadisinde, sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.
10 kilometrelik yürüyüş güzergahına sahip vadide ziyaretçiler, manzarayı izliyor, su ve kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yaparak, sakin bir ortamda doğa ile iç içe temiz havayı solumanın keyfini yaşıyor.
Karasu Çayı ve vadisi irili ufaklı onlarca şelaleyle ve doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarınca da tercih ediliyor.
Fotoğraf: AA
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