Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai

Barış Pınarı Harekatı`nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah`taki çalışmalarını sürdürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat`ın doğusundaki teröristlere ait hedeflere yönelik Barış Pınarı Harekatı dün başladı.

Türkiye`nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK`nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51`inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye`nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı`nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar`ın Barış Pınarı Harekatı`na ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. "Amacımız Fırat`ın doğusunda DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG`nin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini gerçekleştirmektir." ifadesini kullanan Akar, "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinde sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin bulunduğunu belirten Akar, şöyle devam etti: "Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla radikal DEAŞ`lı teröristi etkisiz hale getiren, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı`nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur. DEAŞ`ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini kontrol altına aldığımızda örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vuruldu. PKK/KCK/PYD-YPG Kürtlerin, DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değildir ve olamaz da. Zeytin Dalı Harekatı`yla bölge halkını PKK/KCK/PYD-YPG`nin zulmünden kurtaran kahraman ve fedakar Mehmetçik; Fırat`ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır."

"Terör koridoru oluşturulmasına da izin vermeyeceğiz" Tüm komşuların toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını vurgulayan Akar, açıklamasında şunları kaydetti: "911 kilometrelik sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına da izin vermeyeceğiz. Burada terör örgütlerinin varlığını kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda tüm dünyaya ilan ettiği gibi Güvenli Bölge, Suriye halkının kendi evlerine dönüşü konusunda en makul, en mantıklı ve en insani yoldur. Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı`nda da sivil/masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır. Operasyonların gecikmesi pahasına da olsa, bu hassasiyetimizden vazgeçmeyeceğiz."

Hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla başlayan Barış Pınarı`nda saat 22.00 itibarıyla kara harekatı safhasına geçildi.

Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden harekatı sevk ve idare eden Akar ve TSK Komuta Kademesi`nin uzun mesaisi gece boyunca devam etti.

Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.