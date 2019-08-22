Karaman Ulu Cami yüzyıllardır ayakta

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Karaman`ın Akçaşehir beldesinde Karamanoğulları Beyliği`nce 1200`lü yıllarda yaptırılan ve kentteki tek hünkar mahfili olan Ulu Cami hala dimdik ayakta duruyor.

Bölgede ibadete açık, en büyük cami olan Ulu Cami`nin kitabesi olmadığı için ne zaman yapıldığı net bilinmiyor.

Karamanoğlu Beyliği döneminde yaptırılan camide, aynı anda 800 kişi ibadet yapabiliyor.

Kesme taştan kare planlı inşa edilen caminin mihrabı, zengin stalaktit süslemesiyle dikkati çekiyor.

Tavanın mihrap önüne rastlayan bölümünde renkli ve tezhipli bir göbek bulunuyor. Ahşap tavanın değişik bölümleri, orijinal kalem işi desenleri yapıya ayrı bir hava katıyor.

Son cemaat yeri 6 yığma sütun üzerine oturan camiyi, çok sayıda yığma sütun ve kemer ayakta tutuyor.

Kadın mahfilinin ön cephesinde, sundurma şeklinde dizayn edilen ahşap işlemeli hünkar mahfili ise camiyi daha da değerli kılıyor.

Karaman`da tek hünkar mahfili olan cami, bu özelliğiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.