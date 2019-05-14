Karakovan balı üreticilerinin yayla hazırlığı

"Çok kaliteli bal üretmeyi hedefliyoruz."

Arıcıların yaylalara çıkmadan önce kovanların bakımını yapmaya başladığını anlatan Ekinci, şöyle konuştu: "Kovanların içindeki fazla mum, ölü arılar ve kalan atıklar temizlenerek kovan tekrar kapatılıyor. Bu yıl fazla yağan kar ve yağmurdan bitkiler daha çok yeşerdi. Bu bizim için bir avantaj. Yaylalarda kar yeni yeni erimeye başladı. Çiçekler açtığında kovanları taşıyarak kaliteli bal üretmeye çalışacağız. Geçen yıl arılarımızın yüzde 40`ı telef oldu. Kovanlarda sıkıntı yaşandı. Bu yıl bunu toparlamaya çalışacağız. Çok kaliteli bal üretmeyi hedefliyoruz."