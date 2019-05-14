TRT Haber

Parçalı Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  26ºC
Parçalı Bulutlu

Karakovan balı üreticilerinin yayla hazırlığı

Bitlis'in Hizan ilçesinde zengin floraya sahip 3 bin rakımlı yaylalarda organik karakovan balı üreten arıcılar, yaylalara çıkmaya hazırlanıyor.

14.05.2019

Meşakkatli uğraş sonucu ilçenin 3 bin rakımlı yaylalarına ilkbahar aylarında taşınan kovanlarda üretilen karakovan balı, tadı, aroması ve kalitesiyle adından söz ettiriyor.
Sonbaharda hasat yapıldıktan sonra arıları sıcak bölgelere götüren Hizanlı üreticiler, ilkbaharın gelmesiyle ilçenin Gayda bölgesine dönerek yayla hazırlığına başladı.
Zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda üretilen karakovan balı, ilçenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, yaptığı açıklamada, ilçenin karakovan balıyla tanındığını söyledi.
"Çok kaliteli bal üretmeyi hedefliyoruz."
Arıcıların yaylalara çıkmadan önce kovanların bakımını yapmaya başladığını anlatan Ekinci, şöyle konuştu: "Kovanların içindeki fazla mum, ölü arılar ve kalan atıklar temizlenerek kovan tekrar kapatılıyor. Bu yıl fazla yağan kar ve yağmurdan bitkiler daha çok yeşerdi. Bu bizim için bir avantaj. Yaylalarda kar yeni yeni erimeye başladı. Çiçekler açtığında kovanları taşıyarak kaliteli bal üretmeye çalışacağız. Geçen yıl arılarımızın yüzde 40`ı telef oldu. Kovanlarda sıkıntı yaşandı. Bu yıl bunu toparlamaya çalışacağız. Çok kaliteli bal üretmeyi hedefliyoruz."
Karakovan balının üretildiği kovanların söğüt ağacının dallarından yapılarak etrafının çamurla sıvandığını belirten Ekinci, bu kovanlarda 4-6 kilogram bal üretildiğini kaydetti.
Ekinci, "Bu kovanlar içlerinde nem dengesini sağlıyor. Böylece balın daha kaliteli olması sağlanıyor. Karakovan balıyla katıldığımız tüm yarışmalarda derece aldık. Dünya birinciliği ve ikinciliğimiz var. Bal yarışmalar için de hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.
Bal üreticisi Abdulhakim Üzen ise 7 yıldır arıcılıkla uğraştığını, bu yıl da kovanların bakımına başladığını ifade etti.
Üzen, "Kışın arıları sıcak yerlere götürüyoruz. İlkbaharın gelmesiyle çiçeklerin olduğu yerlere arılarımızı getirdik. Kovanların içini temizledik. Yaklaşık 20 gün sonra yaylaya çıkmaya başlayacağız. Yaylada arılarımız geven ve kekik bitkilerinden faydalanacak." dedi.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER