Karadeniz'in kadın balıkçılarının zorlu mesaisi

Kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi amacıyla Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 150 bin liralık "Av Araçlarının Kadın Eliyle Tamiri ve Donanımı Konusunda Uzman İşgücü" projesi başlatıldı. Rize`nin Pazar ilçesinde inşa edilen tamir atölyesinde, aralarında balıkçılık ile uğraşanların da bulunduğu 20 kadın, yaklaşık bir yıl boyunca balık ağı tamiri eğitimi aldı.

Eğitimin tamamlanmasının ardından ağları tamire başlayan kadınlara, birçok bölgeden iş gelmeye başladı.

Kadınlar artık Gürcistan`ın Batum kentinden Samsun`a kadar olan bölgeden gelen balıkçı ağlarına şekil veriyor.

Tamirhanede çalışan kadınlar, aylık 2 bin-2 bin 500 lira gelir elde ediyor.

Kadınlardan bazıları ayrıca balıkçılıkla uğraşan eşleri ve çocukları ile denize açılarak Karadeniz`in bereketinden rızıklarına düşeni almaya çalışıyor. Bir gün önceden ağlarını denize seren kadın balıkçılar, öğle saatlerine yakın kıyıya çıkarak ağlarına takılan, barbun, istavrit ve mezgitleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Hatice Yurtseven, yaptığı açıklamada, 53 yaşında olduğunu ve halen çalıştığını belirtti. "Ekmek teknemiz bu. Zora katlanıyoruz." diyen Yurtseven, eşi hasta olduğu için çocukları ile balık avına çıktığını söyledi. Yurtseven, "Balıkçılık yaparak çocuklarımı üniversitede okuttum. 25 senedir balıkçılık ve ağ donatarak geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Yazın bahçede, kışın denizde olduklarını anlatan Yurtseven, "Yağmura yakalansak da denizdeki ağımızı çekmek zorundayız. Yazın bahçede çay işi ile uğraşıyoruz. Kışın balıkçılık yapıyoruz. Özellikle palamut ve zargana avına gidiyoruz. Denizde 11.00`de işimiz bitince atölyeye ağ donatmaya gidiyoruz. Akşam saatlerine kadar orada olacağız." diye konuştu.

Balıkçılığın yanında ağ tamirinin geçimlerine katkısı olduğunu aktaran Yurtseven, "Düzenli çalışırsak 2 bin liraya kadar aylık gelirimiz çıkıyor. Haftada 5 ağ yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filiz Oğuz da, 10 yıl önce babasına yardım için denize açıldığını o gün bugündür bu işi yaptığını söyledi. Oğuz, "Bir gün babam `Gel yardım et. Sadece bir gün yardım edeceksin` dedi. Yardım etmek için gittim, gidiş o gidiş. Yardım ettiğim günden bugüne denizdeyim." ifadesini kullandı.