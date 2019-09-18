Karaca Mağarası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan mağara, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğruyor.

Yöre halkı tarafından yıllardır bilinmesine rağmen 1983-1990 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmalarla tescillenen ve 1996`da ziyarete açılan Karaca Mağarası`na her yıl ilgi artıyor.