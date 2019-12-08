Kara Şimşek, ziyaretçilere geçmişe götürdü

İZKOD, 13`üncü Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında 85 aracını sergiledi. 1980`li yılların meşhur dizisi `Kara Şimşek`teki konuşabilen yapay zekalı otomobil Kitt`in Türkiye`de bulunan kopyalarından biri de fuarda yer aldı.

Kırmızı ışıklarının yanıp söylemesiyle sesli konuşan otomobil, görenleri çocukluk yıllarına götürdü. 1982- 1986 yılları arasında gösterilen dizide yer alan popüler otomobil Kitt`i gören ziyaretçiler, önünde fotoğraf çekildi. Ziyaretçiler, yapay zekalı otomobil Kitt`in kopyasının orijinaliyle aynı şekilde kırmızı ışıklarını yakıp, ön kısmında bulunan kontrol mekanizmasından tuşlara basılarak komut verdi.

Araç hakkında bilgi veren İZKOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akarsu, "Kara Şimşek`in baş aktörlerinden biri. Aracı aynı konseptte sunuyoruz. O yılların jenerasyonu, araca çok ilgi gösteriyor. Mümkün olduğunda aracın elektrikli özelliklerini açarak, araçla o günlerde televizyonda seyrettikleri gibi bütünleşmelerini sağlıyoruz. Bu araç gerçeğinin kopyası. Amerika`da ve Avrupa`da çeşitli ülkelerde üretiliyor. Türkiye`dekilerin biri İstanbul`da, diğeri derneğimize bağlı üyelerimizden Gökhan Öge`nin şahsi aracı. Aracın göğüslük tertibatı ve öndeki kaputtaki ışık, birebir dizidekiyle aynı. Her şeyi faal olarak çalışıyor. Çeşitli etkinliklerde aracı sunuyoruz" dedi.

"Pazar günlerinin vazgeçilmeziydi, gençliğimize döndük" Kara Şimşek dizisinin çocukluğunda pazar günlerinin vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Dila Şindel, "Otomobili görünce çocukluğuma geri döndüm, sanki gerçekmiş gibi hissettim. Burada karşılaşmak hiç aklımıza gelmezdi, çok mutlu oldum" diye anlattı.

Lise döneminde diziyi zevkle takip ettiğini belirten 49 yaşındaki Figen Mertol, "Bizim çocukluğumuza, gençliğimize denk gelen diziler bunlar. Bizim için önemli bir karakter olan Micheal Knight`ın arabası kahraman ve canlı bir arabaydı. Vosvos gibi farklı bir yeri var. Bizim için çok önemli, anılarımız canlandı. Fotoğrafını çekip lise arkadaşlarıma atacağım. Hala unutulmadı, insan o günleri özlüyor" dedi.