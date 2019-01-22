Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Yüksekova`da dondurucu soğuklar ve kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yoğun yağışın ardından bazı vatandaşlar karla kaplanan evlerinin çevresini ve çatısını kendi imkanlarıyla temizledi, şebekenin donması nedeniyle doğal kaynaklardan bidonla su taşıdı.
Merkez İhsaniye Camisi ile bazı binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken, araçlar kar altında kaldı.
Kar kalınlığının bir metreyi aştığı ilçe merkezi ile çevresindeki dağlar beyaza büründü. Ekipler, kardan kapanan yolları ulaşıma açtı.
Kış mevsimi bütün zorluklarına rağmen, bazı güzellikleri de beraberinde getirdi.
Havadan görüntülenen beyaza bürünmüş yollar, ağaçlar, dağlar ve köyler güzel görüntüler oluşturdu.