Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Yüksekova`da dondurucu soğuklar ve kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun yağışın ardından bazı vatandaşlar karla kaplanan evlerinin çevresini ve çatısını kendi imkanlarıyla temizledi, şebekenin donması nedeniyle doğal kaynaklardan bidonla su taşıdı.