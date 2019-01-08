Kar yağışıyla birçok şehir beyaza büründü

Gümüşhane`de kış
Gümüşhane`de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Gümüşhane`de kış
Gümüşhane`de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Doğu Anadolu`da kış
Muş`ta 2 günden bu yana etkili olan kar nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 291 köy yoluna ulaşım gerçekleştirilemiyor.
Doğu Anadolu`da kış
Kent merkezinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Doğu Anadolu`da kış
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin kapanan yolların açılması için aralıksız çalıştığını söyledi.
Doğu Anadolu`da kış
Muş Belediyesi ekipleri de kent merkezinde biriken karları iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.
Adıyaman`da eğitime kar engeli
Adıyaman`ın Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Adıyaman`da eğitime kar engeli
İlçelerdeki kar nedeniyle ulaşım ve eğitimde olumsuzluklar yaşanıyor.
Doğu Anadolu`da kış
Bingöl`de olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, il genelinde okullar tatil edildi.
Doğu Anadolu`da kış
Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde bugün eğitim yapılamayacak.
Doğu Anadolu`da kış
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
Doğu Anadolu`da kış
Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Doğu Anadolu`da kış
Hakkari`nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Doğu Anadolu`da kış
Hakkari ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 183 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu`da kış
Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 13 köy, 30 mezra, Çukurca`da 4 köy ve 10 mezra, Yüksekova`da 35 köy ve 64 mezra, Şemdinli`de 7 köy ve 20 mezra yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.
Sakarya`da kar yağışı
Sakarya`da gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Sakarya`da kar yağışı
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Adapazarı ilçesi Korucuk ve Camili mahallelerinde sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sakarya`da kar yağışı
Erken saatlerde otobüslerin sefere çıkamaması nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşların yaya olarak yollarına devam ettiği görüldü.
Sakarya`da kar yağışı
Eğitime ara verildiğini öğrenen öğrencilerden bazıları evlerine geri dönmeye, bazıları da yolda kalan araçlara yardımcı olmaya çalıştı.
Afyonkarahisar`da kar yağışı
Afyonkarahisar ve ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Afyonkarahisar`da kar yağışı
Kar kalınlığı il merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar olurken Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Düzce`de eğitime kar engeli
Düzce`de yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kette eğitime bugün ara verildi.
Düzce`de eğitime kar engeli
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İl genelinde 8 Ocak 2019 tarihinde okullar tatil edilmiştir. Kamuda engelli ve hamile personel, idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.
Kırıkkale`de kar yağışı
Ekipler kar küreme çalışması yaptı.
Kırıkkale`de kar yağışı
Kırıkkale`de iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Doğu Anadolu`da kış
Kar yağışı ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği Bitlis`te, il genelinde 240 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu`da kış
Kentte sabah erken saatlerde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.