TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Türkiye

Kar yağışıyla birçok şehir beyaza büründü

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yurt genelinde etkili oldu.

08.01.2019

Gümüşhane`de kış
Gümüşhane`de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Gümüşhane`de kış
Gümüşhane`de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Doğu Anadolu`da kış
Muş`ta 2 günden bu yana etkili olan kar nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 291 köy yoluna ulaşım gerçekleştirilemiyor.
Doğu Anadolu`da kış
Kent merkezinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Doğu Anadolu`da kış
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin kapanan yolların açılması için aralıksız çalıştığını söyledi.
Doğu Anadolu`da kış
Muş Belediyesi ekipleri de kent merkezinde biriken karları iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.
Adıyaman`da eğitime kar engeli
Adıyaman`ın Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Adıyaman`da eğitime kar engeli
İlçelerdeki kar nedeniyle ulaşım ve eğitimde olumsuzluklar yaşanıyor.
Doğu Anadolu`da kış
Bingöl`de olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, il genelinde okullar tatil edildi.
Doğu Anadolu`da kış
Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde bugün eğitim yapılamayacak.
Doğu Anadolu`da kış
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
Doğu Anadolu`da kış
Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Doğu Anadolu`da kış
Hakkari`nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Doğu Anadolu`da kış
Hakkari ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 183 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu`da kış
Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 13 köy, 30 mezra, Çukurca`da 4 köy ve 10 mezra, Yüksekova`da 35 köy ve 64 mezra, Şemdinli`de 7 köy ve 20 mezra yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.
Sakarya`da kar yağışı
Sakarya`da gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Sakarya`da kar yağışı
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Adapazarı ilçesi Korucuk ve Camili mahallelerinde sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sakarya`da kar yağışı
Erken saatlerde otobüslerin sefere çıkamaması nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşların yaya olarak yollarına devam ettiği görüldü.
Sakarya`da kar yağışı
Eğitime ara verildiğini öğrenen öğrencilerden bazıları evlerine geri dönmeye, bazıları da yolda kalan araçlara yardımcı olmaya çalıştı.
Afyonkarahisar`da kar yağışı
Afyonkarahisar ve ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Afyonkarahisar`da kar yağışı
Kar kalınlığı il merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar olurken Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Düzce`de eğitime kar engeli
Düzce`de yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kette eğitime bugün ara verildi.
Düzce`de eğitime kar engeli
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl genelinde 8 Ocak 2019 tarihinde okullar tatil edilmiştir. Kamuda engelli ve hamile personel, idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.
Kırıkkale`de kar yağışı
Ekipler kar küreme çalışması yaptı.
Kırıkkale`de kar yağışı
Kırıkkale`de iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Doğu Anadolu`da kış
Kar yağışı ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği Bitlis`te, il genelinde 240 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu`da kış
Kentte sabah erken saatlerde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER