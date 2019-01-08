Kar yağışıyla birçok şehir beyaza büründü

Türk ve ABD heyetleri bir araya geldi

Gümüşhane`de kış Gümüşhane`de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Gümüşhane`de kış Gümüşhane`de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu`da kış Muş`ta 2 günden bu yana etkili olan kar nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 291 köy yoluna ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Doğu Anadolu`da kış Kent merkezinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu`da kış İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin kapanan yolların açılması için aralıksız çalıştığını söyledi.

Doğu Anadolu`da kış Muş Belediyesi ekipleri de kent merkezinde biriken karları iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

Adıyaman`da eğitime kar engeli Adıyaman`ın Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Adıyaman`da eğitime kar engeli İlçelerdeki kar nedeniyle ulaşım ve eğitimde olumsuzluklar yaşanıyor.

Doğu Anadolu`da kış Bingöl`de olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, il genelinde okullar tatil edildi.

Doğu Anadolu`da kış Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde bugün eğitim yapılamayacak.

Doğu Anadolu`da kış Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Doğu Anadolu`da kış Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Doğu Anadolu`da kış Hakkari`nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu`da kış Hakkari ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 183 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu`da kış Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 13 köy, 30 mezra, Çukurca`da 4 köy ve 10 mezra, Yüksekova`da 35 köy ve 64 mezra, Şemdinli`de 7 köy ve 20 mezra yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Sakarya`da kar yağışı Sakarya`da gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Sakarya`da kar yağışı Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Adapazarı ilçesi Korucuk ve Camili mahallelerinde sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sakarya`da kar yağışı Erken saatlerde otobüslerin sefere çıkamaması nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşların yaya olarak yollarına devam ettiği görüldü.

Sakarya`da kar yağışı Eğitime ara verildiğini öğrenen öğrencilerden bazıları evlerine geri dönmeye, bazıları da yolda kalan araçlara yardımcı olmaya çalıştı.

Afyonkarahisar`da kar yağışı Afyonkarahisar ve ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar`da kar yağışı Kar kalınlığı il merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar olurken Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Düzce`de eğitime kar engeli Düzce`de yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kette eğitime bugün ara verildi.

Düzce`de eğitime kar engeli Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl genelinde 8 Ocak 2019 tarihinde okullar tatil edilmiştir. Kamuda engelli ve hamile personel, idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kırıkkale`de kar yağışı Ekipler kar küreme çalışması yaptı.

Kırıkkale`de kar yağışı Kırıkkale`de iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Doğu Anadolu`da kış Kar yağışı ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği Bitlis`te, il genelinde 240 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.