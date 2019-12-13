Kar yağışı ile şehirler beyaza büründü

Kar yağışı Muğla, Bingöl, Antalya, Erzurum ve Ağrı'da etkili oldu. Yoğun kar sebebiyle trafikte zaman zaman aksamalar oldu, bazı vatandaşlar da kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
13.12.2019
Antalya
Antalya`yı Konya`ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu.
Antalya
Karayolları ekipleri, Akseki`nin Yarpuz Mahallesi ile Seydişehir ilçesinin Tınaztepe mevkisine kadar olan 15 kilometrelik bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya
Bölge trafik ve jandarma ekipleri, 1825 metre rakımlı Alacabel`de sürücüleri dikkati olmaları konusunda uyarıyor.
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Bitlis
Bitlis`te etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Bitlis
Bitlis`te de bir köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün gece etkili olan kar nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığını ve karla mücadele ekiplerinin burada çalışma başlattığını belirtti.
Bitlis
Bitlis`te besiciler hayvanlarına karın üzerinde yem verdi.
Bitlis-Tatvan kara yolu
Bitlis-Tatvan kara yolunda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Bitlis-Tatvan kara yolu
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Bitlis-Tatvan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.
Ağrı
Ağrı`da dün akşam saatlerinden başlayan ve devam eden kar yağışı ve tipi yaşamı etkiledi.
Ağrı
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Ağrı
Ekiplerin gece saatlerinden bu yana karla mücadele çalışmasını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kapalı köy yollarının bulunmadığı kaydedildi.
Ağrı
Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise şefliğin sorumluluk alanındaki yollarda geceden beri 7 ekip halinde çalıştıkları belirtildi.
Ağrı
Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde yol açma çalışmalarının devam ettiği açıklamada, diğer yollardaki rampa, viraj ve kavşaklarda da yine buzlanmaya kaşı tuzlama çalışması yaptığı ifade edildi.
Ağrı
Geceden bu yana zaman zaman etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı.
Ağrı
Ağrı`nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Erzurum
Erzurum`da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Erzurum
Erzurum`da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Erzurum
Araç ve bitkilerin karla kaplandığı kentte, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Erzurum
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımları karlardan temizledi.
Karayolları ekipleri de Erzurum-Kars ve Erzurum-Erzincan kara yolunda ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama yaptı.
Ardahan
Ardahan kent merkezinde sabaha doğru kar yağışı etkili oldu.
Ardahan
Kent merkezinde kısa süreliğine yağan kar, şehri beyaza bürüdü.
Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda çalışma yürüttü. (Fotoğraf: AA)