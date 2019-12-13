Kar yağışı ile şehirler beyaza büründü

Antalya Antalya`yı Konya`ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu.

Antalya Karayolları ekipleri, Akseki`nin Yarpuz Mahallesi ile Seydişehir ilçesinin Tınaztepe mevkisine kadar olan 15 kilometrelik bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Bölge trafik ve jandarma ekipleri, 1825 metre rakımlı Alacabel`de sürücüleri dikkati olmaları konusunda uyarıyor.

Antalya

Antalya

Antalya

Antalya

Bitlis Bitlis`te etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Bitlis Bitlis`te de bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün gece etkili olan kar nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığını ve karla mücadele ekiplerinin burada çalışma başlattığını belirtti.

Bitlis Bitlis`te besiciler hayvanlarına karın üzerinde yem verdi.

Bitlis-Tatvan kara yolu Bitlis-Tatvan kara yolunda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Bitlis-Tatvan kara yolu Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Bitlis-Tatvan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Ağrı Ağrı`da dün akşam saatlerinden başlayan ve devam eden kar yağışı ve tipi yaşamı etkiledi.

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Ağrı Ekiplerin gece saatlerinden bu yana karla mücadele çalışmasını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kapalı köy yollarının bulunmadığı kaydedildi.

Ağrı Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise şefliğin sorumluluk alanındaki yollarda geceden beri 7 ekip halinde çalıştıkları belirtildi.

Ağrı Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde yol açma çalışmalarının devam ettiği açıklamada, diğer yollardaki rampa, viraj ve kavşaklarda da yine buzlanmaya kaşı tuzlama çalışması yaptığı ifade edildi.

Ağrı Geceden bu yana zaman zaman etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı.

Ağrı Ağrı`nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ağrı

Ağrı

Ağrı

Erzurum Erzurum`da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum Erzurum`da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum Araç ve bitkilerin karla kaplandığı kentte, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımları karlardan temizledi. Karayolları ekipleri de Erzurum-Kars ve Erzurum-Erzincan kara yolunda ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama yaptı.

Ardahan Ardahan kent merkezinde sabaha doğru kar yağışı etkili oldu.