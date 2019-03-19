Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Sürücü Zübeyir Kaya, kar ve tipiye hazırlıksız yakalandıklarını belirterek "Hakkari`den geliyorum. Burada çok yoğun bir tipi var ve mahsur kaldık. Ekiplerin yolu açmasının ardından bizler de aracımıza zincir takıp yokuşu çıkabildik." dedi.

Sürücü Abdulhaluk Kara da "Hava çok kötüydü, birçok insan burada mağdur oldu. Zor şartlarda aracımıza zincir taktık. Kaza riski de yaşadık. Bir araç tipi nedeniyle az daha bize çarpıyordu. Yol açıldı, şimdi devam edeceğiz." diye konuştu.