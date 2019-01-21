Kar safari nefes kesti

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini, her hafta etkinlik yaptıklarını, özellikle de kar yağdığında yerlerinde duramadıklarını ifade etti.

"Katılımcıların tamamı büyük keyif aldı."

Yaylalarda güzel bir gün geçirdiklerini belirten Albayrak, "Zonguldak ve birkaç ilimizden konuklarımız vardı. Yolda kalan arkadaşlarımızı buraya kadar ulaştırdık. Yollar kar ile kapalıydı açmayı başardık. Güzel etkinliğimizi kazasız bir şekilde tamamladık. Katılımcıların tamamı büyük keyif aldı." diye konuştu.