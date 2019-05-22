"Kar kaplanları"nın mesaisi mayısa kadar sürdü

Türkiye`de kış mevsimini sıfırın altında 30 dereceleri aşan soğuk hava ve metrelerce yükseklikteki kar örtüsü altında geçiren Ağrı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları ile bu kışı önemli bir sıkıntı yaşamadan atlattı.

Sorumluluk alanında bulunan 3280 kilometrelik yol ağında kış mevsimi boyunca 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple aralıksız çalışan ekipler, 37 bin kilometrelik yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Her yağış sonrası veya tipi nedeniyle tekrar kapanan yollarda ortalama 12 kez çalışma yürüten ekipler, özellikle 112 Acil Servis ekiplerinin mahsur kalan hasta ve vatandaşların imdadına yetişmesini sağladı.

Sağlık ekipleri, yolların açılmasıyla 995 hastaya ulaştı Kış mevsimi boyunca merkez, ilçeler ve yolu kapalı köylerdeki 995 vakaya 112 Acil Servis ekiplerinin ulaşmasını sağlayan karla mücadele ekipleri, kış boyunca vatandaşların sağlık kuruluşlarına sevkine destek oldu. Büyük çaba göstermelerine rağmen çetin kış şartları nedeniyle ulaşılamayan 14 hasta ise 112 Acil Servis tarafından gönderilen kar üstü araçlar tarafından kurtarıldı.

"Enerjimizi karla mücadeleye ayırdık" Ağrı Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, önceki yıla oranla bu yıl kış mevsiminin sert geçtiğini söyledi. Sürekli kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının da sıfırın altında 30 derecelerde seyrettiğini aktaran Elban, şunları kaydetti: "Bu kış hem insan emek gücü açısından hem araçlarımızla hem de yakıt anlamında birçok enerjimizi, gücümüzü ve kaynağımızı karla mücadeleye ayırdık. Bu mücadele neticesinde başta eğitim ve öğrenim olmak üzere vatandaşların şehirlere ve başka yerlere ulaşımında ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Ekiplerimiz 24 saat çalışmalarını yürüttü. Zaman zaman metrelerce yükseklikteki karlı yolları açtı."

"Başta eğitim ve sağlıkta ciddi bir zafiyet yaşamadık" Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu hastaların kısa sürede sağlık kuruluşlarına sevkinin sağlandığını aktaran Elban, şöyle dedi: "Çok soğuk ve yoğun kar yağışı yaşadığımız geçen kış döneminde başta eğitim ve sağlıkta ciddi bir zafiyet yaşamadık. Arkadaşlarımız, tüm yollarımızı sürekli açık tutmak için ciddi bir gayret gösterdi. Her türlü ihtiyaç açısından da vatandaşlarımızın bulundukları yerleşim yerlerinden başka ulaşım ve erişim açısından da ciddi bir sorunla karşılaşmadık."

12 metreyi bulan karla mücadele ettiler Yağışların fazla olmadığı önceki kış mevsiminde de 75 iş makinesi ve 80 personelle sorumluluk alanındaki yol ağında 25 bin kilometrelik çalışma yapan ekipler, bu yılı 37 bin kilometrelik rekorla kapattı.

Karla mücadele çalışmalarına bu sene 4 milyon 700 bin lira harcanırken, ekipler karla mücadeleyi denizden yüksekliği 2 bin 250 metre olan Balık Gölü çevresindeki köylerin yollarını açarak sonlandırdı.

Zorlu doğa şartları yüzünden 6 aydır kapalı olan yolları ulaşıma açan Taşlıçay İlçe Özel İdaresi ekipleri de çığ tehlikesine rağmen 35 kilometrelik Balık Gölü yolunda yer yer 12 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kaldı.

"Geçen yıllara göre daha fazla kar yağdı" Çalışmaları yerinde takip eden Taşlıçay İlçe Özel İdaresi Müdürü Haluk Yıldırım, bölgede son yılların en uzun ve en sert kış mevsiminin yaşandığını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu yıl kış çetin geçti. Ulaşıma açtığımız yollarda kar kalınlığı en az 15 metre var. Geçen yıllara göre daha fazla kar yağdı. Bu bölgede Türkiye`nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü bulunuyor. Bölgede kış mevsimi sert geçtiği için genelde vatandaşlar buralarda kalmıyor. Bahar mevsiminde yolları açtıktan sonra onlarda geri dönüp yaylacılık yapıyorlar."

Şantiye Şefi Nimet Özbey de 6 kişilik karla mücadele ekibi ve 4 iş makinesiyle çalıştıklarını anlattı.