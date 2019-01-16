"Kar kaplanları" zorlu mesaide

Ülke genelinde çetin kış koşulları etkisini sürdürürken, bu mücadelenin yoğun yaşandığı iller arasında Elazığ da bulunuyor.

Vatandaşların mağdur olmaması için ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmaya yönelik büyük çaba sarf eden ekipler, çoğu zaman sis ve tipiye rağmen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan "Karla mücadele kriz masası"na gelen ihbarları anlık değerlendiren ekipler, önceliği 112 Acil Servis ekipleri ile taşımalı eğitim yapılan köylerden gelen ihbarlara veriyor.

İhbar üzerine belirli merkezlerde iş makineleri ile hazır bekleyen ekipler, harekete geçerek, bazen günler süren mesai sonucu yolların ulaşıma açılmasını sağlıyor.

Kırsalda yaşayan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü özverili çalışmalardan memnuniyet duyuyor.

"Kar kaplanları"nın zorlu mesaisini drone ile görüntüledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Şefik Özsoy, yaptığı açıklamada, gelen ihbarların oluşturulan kriz masasında anında değerlendirilerek, ekiplerin söz konusu bölgelere sevk edildiğini söyledi.

8 bin kilometrede karla mücadele "Kırsal kesimde yer alan bin 286 yerleşim biriminde çalışma yapıyoruz. Son bir ayda 8 bin kilometrede karla mücadele çalışması yürüttük." diyen Özsoy, personelin 7 gün 24 saat maksimum seviyede hizmet sunduğunu belirtti.

Özsoy, kış mevsimi başlamadan yaptıkları hazırlık doğrultusunda karla mücadele çalışmalarını 80 araç ve 150 personelle sürdürdüklerini anlatarak, karın etkisini sürdürmesinin iş yükünü hayli artırdığını ancak kurak geçen yılların ardından kentin hasret kaldığı kara kavuşmasından da mutluluk duyduklarını aktardı.

"Yüksek kesimlerde yaklaşık 6 metre kalınlığa ulaşan kara karşı adeta savaş açmış durumdayız. Devletimizin verdiği imkanlarla karla mücadelede elimizden gelen her türlü özveriyi ve fedakarlığı maksimum düzeyde gösteriyoruz." ifadelerini kullanan Özsoy, tek amaçlarının vatandaşın sağlıklı ve huzurlu şekilde ulaşımını sağlamak olduğunu kaydetti.

Maden ilçesine bağlı Yenibahçe köyünde yaşayan Şevket Bakır, uzun yıllar bu kadar etkili kar yağışı görmediklerini belirterek, bazı evlerin kar ve tipi nedeniyle adeta kara gömüldüğünü söyledi.

"Allah devletimizden razı olsun" Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesine rağmen su kaynağı oluşturması bakımından mutluluk duyduklarını dile getiren Bakır, "Köyümüz kar altında kaldı. Elektriğimiz ve suyumuz kesildi, yollarımız kapandı ama Allah devletimizden razı olsun, gelip yolumuzu açtılar. Allah devletimizden bin kere razı olsun." şeklinde konuştu.