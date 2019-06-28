Kapuzbaşı Takım Şelaleleri doğal güzelliğini koruyacak

Aladağ Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan, Aladağ`ın zirvesindeki kar ve buzullardan beslenerek ziyaretçilerini yaz sıcağında buz gibi çağlayan sularıyla serinleten Kapuzbaşı Takım Şelaleleri`nin doğal güzelliği bozulamayacak.

Aktığı yerin rakımı 76 metreyi bulan takım şelale, her yıl yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Bölgedeki yürüyüş parkurunun en güzel durak noktalarından biri olan şelaleyi ziyaret edenler, bölgede çadır kurup konaklayabiliyor.

Kayseri kent merkezine 190 kilometre, Adana`nın Aladağ ve Kozan ilçelerine de 40 kilometre uzaklıktaki Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşuyor.

Doğa harikası şelaleler, dağ yamaçlarından birbiri ardına akarken, ziyarete gelenleri hem görsel yönden cezbediyor hem de yaz aylarının kavurucu sıcaklarında buz gibi suyuyla serinletiyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaptığı açıklamada, Türkiye`nin Niagara`sı kabul edilen Kapuzbaşı Şelalesi`nin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesinin Resmi Gazete`de yayımlandığını hatırlattı.

"Bu güzellik artık kanun koruması altına alındı" Koruma altına alınan arazinin 66 hektarlık bir alanı kapsadığını belirten Öztürk, şunları kaydetti: "Bu güzellik artık kanun koruması altına alındı. Bizden sonraki nesillere güzel bir dünya, doğa bırakma adına sit alanı olarak ilan edilmesi memnun edici bir durum. Bu karardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan`a teşekkür ediyorum. Bu Koruma Kanunu`yla inşallah çocuklarımıza ve torunlarımıza asırlar boyu miras bırakacağımız bir güzellik oluşturduk. `Kesin korunacak hassas alan` ilan edilmeden önce kurumlar, belki şahıslar bu güzelliği bozma adına birtakım girişimlerde bulunabilirdi ancak bundan sonra koruma kurullarından izin almaksızın, çivi dahi çakılamayacak. Kapuzbaşı Şelalesi bundan sonra ortak akıl dediğimiz kurulla bir takım değişikliğe gidilecek. Alınan bu kararı önemsiyoruz."

Hedef yılda 750 bin turist Şelaleyi görmek için yılda 200 bin turistin bölgeye geldiğini, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini aktaran Öztürk, bu rakamı 750 bine çıkarmak istediklerini ifade etti.

Kapuzbaşı Şelalesi`ni görmek için Niğde`den gelen Serap Çolak da bölgenin sit alanı ilan edilmesinin mantıklı olduğunu ve sahip çıkılması gereken bir doğa güzelliğinin yüzyıllar boyu korunması gerektiğini belirtti.

Mehmet Kozak da Hatay`dan geldiğini, Kapuzbaşı`nın sit alanı olmasında geç bile kalındığını, burasının dünyaya da tanıtılması gerektiğini söyledi.