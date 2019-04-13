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Kaplumbağa "Tuki" 99 yaşında

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası "Tuki" 99 yaşına girdi.

13.04.2019

Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan ve 99 yaşına giren dev Aldabra kaplumbağası "Tuki" için doğum günü ve derbi tahmini etkinliği düzenlendi.
Spor Toto Süper Lig`in 28. haftasında yarın yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin tahmini merak edilen Tuki`nin kafesine sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renkte futbol topları konuldu.
Daha önce aynı yöntemle Dünya Kupası finali de dahil 5 derbinin galibini doğru tahmin eden Tuki, sarı-kırmızılı ekibin renklerini barındıran topa yöneldi.
Daha sonra Tuki`nin 20 yıldır bakıcısı Neşat Aydın, meyve ve sebzelerden oluşan doğum günü hediyesini verdi.
1920 doğumlu Türkiye`nin en yaşlı kaplumbağası Tuki`nin de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında.
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı`nda, koruma altında bulunan 250 hayvan türünden 62`sinin nesli tehlikede.
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