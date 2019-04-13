Kaplumbağa "Tuki" 99 yaşında

Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan ve 99 yaşına giren dev Aldabra kaplumbağası "Tuki" için doğum günü ve derbi tahmini etkinliği düzenlendi.
Spor Toto Süper Lig`in 28. haftasında yarın yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin tahmini merak edilen Tuki`nin kafesine sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renkte futbol topları konuldu.
Daha önce aynı yöntemle Dünya Kupası finali de dahil 5 derbinin galibini doğru tahmin eden Tuki, sarı-kırmızılı ekibin renklerini barındıran topa yöneldi.
Daha sonra Tuki`nin 20 yıldır bakıcısı Neşat Aydın, meyve ve sebzelerden oluşan doğum günü hediyesini verdi.
1920 doğumlu Türkiye`nin en yaşlı kaplumbağası Tuki`nin de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında.
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı`nda, koruma altında bulunan 250 hayvan türünden 62`sinin nesli tehlikede.