Kapadokya'nın güzellikleri yabancı turistleri cezbediyor

Kapadokya`da milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ`ın püskürttüğü lavların zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan doğal güzellikler, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerde hayranlık uyandırıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi`nde yer alan bölge, son yıllarda ağırladığı turist sayısındaki artışla dikkat çekiyor.

Kapadokya`daki turistik merkezleri gün boyu rehberler eşliğinde gezen ziyaretçiler, at, ATV ve sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin eşsiz manzarasının keyfini çıkarırken, bölgeye özgü tüf kayalar içine oyulan mağara otellerde konaklama imkanı buluyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tur otobüsleriyle Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Zelve, Paşabağı başta olmak üzere peribacalarının yoğunluk gösterdiği alanları ziyaret eden turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"Rüya aleminde gibi hissediyorum" Peribacaları arasında gezinti yapan ABD`li turist James Balch, yaptığı açıklamada, arkadaş grubuyla geldiği Kapadokya`nın tarihi, kültürel ve doğal yapısının mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu belirtti. Balch, "Burası çok popüler bir yer, o yüzden Kapadokya`ya gitmeliyiz dedik. Kapadokya mükemmel bir manzaraya sahip. Sanki gerçek bir yer değil de rüya aleminde veya başka gezegende gibi hissediyorum. Vadileri ve kaya oluşumları çok etkileyici. Bence herkesin burayı mutlaka ziyaret etmesi gerek." dedi.

Hint turist Aaditya Arya ise vadi yürüyüşüne katılıp yaya olarak gezdiği bölgeyi balon turu ile de gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu, daha önce farklı ülkelerde turizm merkezlerini gezdiğini ancak Kapadokya`yı aralarındaki en ilginç yer olarak değerlendirdiğini söyledi.

Arya, "Kapadokya`yı çok sevdim, manzarası muhteşem ve tarihi dokusu çok etkileyici. Göreme Açık Hava Müzesi`nin içinde bulunan tarihi kilise ve manastırların kayaların içine oyularak yapılmış olmasını inceledim, beni adeta geçmişe sürükledi. Sıcak hava balon turuna katıldım ve bu güzelliği havadan izledim. İlk fırsatta eşimi de alıp tekrar geleceğim." diye konuştu.

"Yeryüzündeki herkes Kapadokya`ya mutlaka gelmeli" Endonezya`dan gelen Idfi Panzani de iki gündür gezdikleri Kapadokya`yı fantastik bir tatil cenneti olarak değerlendirdi. Panzani, "Buraya herkes güzel diyebilir ama ben egzotik bir tanım yapmak istiyorum. Kaya oluşumları, kültürel yapısı bir harika. Akşam mükemmel manzaraya karşı otururken ezan sesini duyuyorsunuz ve bu durum çok etkileyici. Yeryüzündeki herkes Kapadokya`ya mutlaka gelmeli." ifadelerini kullandı.

Bölgeye gelen yabancı turistlere eşlik eden profesyonel turist rehberi Murat Dinç, Kapadokya`ya gelen turistlerde ülke çeşitliliğinin son yıllarda artış gösterdiğini belirterek, geçmişte daha çok Uzak Doğuluların tercih ettiği bölgede artık her milletten turistle karşılaşılabildiğini dile getirdi.