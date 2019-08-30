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Kapadokya’da Zafer Bayramı gökyüzünde kutlandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balonları bu sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.

30.08.2019

Nevşehir`in Kapadokya ilçesinde sıcak hava balonları bu sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.
Sahip olduğu yeryüzü şekilleri ile önemli turizm noktası olan Kapadokya, bölgesinde bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı asıldı.
Balonlar 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak amacıyla Türk bayraklarıyla havalanırken bu anları ise çok sayıda turist fotoğrafladı.
Yerli ve yabancı turistler, balonları ve yörenin doğal güzelliklerini izlerken aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.
Pilotlardan Fatih Yılman “Zafer Bayramı dolayısıyla bizlerde balonlarımızın sepetlerine Türk bayraklarını astık. Böylesine anlamlı bir günü yerli ve yabancı turistler ile birlikte gökyüzünde kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.
Fotoğraf: İHA
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