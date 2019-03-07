Kapadokya'da turistlerin balon turunda yeni adresi "Ihlara"

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinde bulunan Aksaray`daki Güzelyurt ilçesinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğiyle her yıl yüz binlerce turist tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Güzelyurt`un, Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel zenginliğine beşiklik ettiğini belirten Doğan, "Ihlara ve Manastır vadileri, Selime Katedrali, Yüksek Kilise ve Gelveri evleriyle Güzelyurt, Kapadokya`da yerli ve yabancı turistlerin tur programlarının başında yer alıyor." dedi.

Aksaray`daki turizm aktivitelerine balon turlarını da eklediklerini ifade eden Doğan, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çeken Güzelyurt`ta başlatılan balon turlarının turizme yeni bir zenginlik kattığını vurguladı.

"Hazırlık evresi tamamlandı." Ihlara Vadisi Ören Yeri üzerindeki balon uçuşlarıyla ilgili çalışmaların 2014`te başlatıldığını dile getiren Doğan, "2016`dan itibaren sıcak hava balon uçuşları gerçekleştirilmeye başlandı. Hazırlık evresi tamamlandı. 2019 itibarıyla vadi üzerinde sürekli balon turu uçuşlarının yapılması planlanıyor." diye konuştu.