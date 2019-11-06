Kapadokya'da turist sayısındaki artış devam ediyor

Geçen yıl 2 milyon 949 bin 542 turistle rekor sayıda ziyaretçi ağırlayan Kapadokya`da, bu yılın ilk 10 aylık döneminde 3 milyon 292 bin 109 turistle yeni bir rekora imza atıldı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeken, 2019 yılı için 3 milyon ziyaretçi hedeflenen bölgede, bu rakam, yıl bitmeden 10 aylık dilimde aşılmış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeyi yılın 10 aylık diliminde ziyaret eden turist sayısı; 2018`in aynı dönemine göre yüzde 26, 2017`ye göre yüzde 69, 2016`ya göre yüzde 142, 2015`e göre ise yüzde 37 oranında artış gösterdi.

"Yıllardır düşlenen hedef aşıldı" Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yaptığı açıklamada, yıllardır düşlenen "3 milyon" hedefinin aşılmasının bölge turizmi açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Gelecek yıl daha fazla yerli ve yabancı turist beklediklerini dile getiren Durmaz, şöyle konuştu: "Kapadokya 2018`de altın yıl yaşamıştı, 2019`da zirveye ulaştı. Bu yıl beklediğimizin üzerinde misafir ağırladık. İstatistiklere göre 10 ayda 3 milyon bandının aşıldığı görülüyor. 2020 yılında ise 5 milyona yakın turist hedefliyoruz. Ancak altyapı, otopark ve konaklama tesislerinin artırılması gerekiyor. Çünkü bu yıl konaklamada daralma oldu. Yoğunluk nedeniyle turistler, çevre il ve ilçelerde konaklamak durumunda kaldı."

Göreme beldesinde otel işleten Kemal Cingil ise Kapadokya`yı ziyaret eden turistlerin ülkelerine mutlu şekilde dönmelerinin, bölgenin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, "Otelimiz yaklaşık 6 ay önce açıldı. Bu süreç boyunca hep tam doluluk yaşadık. Bu sene 3 milyon hedefi aşıldı. 2019`da Rus turistler beklediğimizden daha fazla talep gösterdi. Kapadokya`nın doğal güzelliklerine turistler hayran kalıyor. Döndüklerinde ise adeta buranın fahri tanıtım elçisi oluyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede hizmet veren bir acentenin yetkilisi Nuran Aktaş da geçmiş dönemlere kıyasla bu yıl bölgede yaşanan yoğunluğun, turizm sektörü paydaşlarını memnun ettiğini, yerli ve yabancı turistlerin Kapadokya`ya gösterdiği ilginin gelecek yıllarda daha da artmasını ümit ettiklerini aktardı.