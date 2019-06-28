Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni

Ünal, "Kapadokya bölgesinin doğal güzelliklerini görmek için her yıl farklı ülkelerden turistler geliyor. Bölgedeki, peribacaları, vadiler, yer altı şehirleri başta olmak üzere çeşitli merkezleri ziyaret eden konuklarımız, mutlaka sıcak hava balon turuna da katılmak istiyor. Yoğun ilgi nedeniyle kimi zaman yer bulamayan turistler bölgede planından fazla konaklama da yapıyor. Sırf balon turuna katılabilmek için Kapadokya`ya gelen turist sayısı da azımsanmayacak kadar çok." diye konuştu.