Kapadokya'da "beyaz güzellik" ziyaretçileri büyüledi

Kaur, "Türkiye ve Kapadokya çok mükemmel yerler. Burası çok ilginç manzaraya sahip. Sabah karla kaplanmış bir doğa ile karşılaşınca hem mutlu oldum hem heyecanlandım. Hayatımda ikinci kez kar yağışına şahitlik ediyorum. Çok keyifli ve eğlenceli." dedi.

Singapurlu turist Jagajit Kaur, yaptığı açıklamada, uzun zamandır Türkiye`ye gelme planı olduğunu ve ziyaretinin ikinci gününde kar sürpriziyle karşılaşmasının heyecan verici olduğunu belirtti.

Trabzon`dan balayı için gelen ve gelin damat kıyafetleriyle fotoğraf çektirenlerden Hayriyenur Gültepe ise etkileyici bir manzarayla karşılaştıklarını, havanın soğuk olmasına rağmen fotoğraf çekimlerinin tamamlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Gültepe, "Balayı için Kapadokya`ya geldik. `Masal diyarı` dedikleri yer burası olmalı. Çok mistik bir bölge, kendimi farklı bir dünyada gibi hissettim. Kışın da çok güzel doğal güzelliklere sahip, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Karadeniz`de bu kadar soğuk bir hava görmemiştik ama zamanla alıştık çekimlerimize devam ediyoruz." diye konuştu. Damat Fatih Gültepe de uzun zaman önce Kapadokya`ya gelme planı yaptıklarını ancak kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.