Kapadokya, turizmde yılı rekorla kapatacak

Kapadokya, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir tarafından turist çekmeye devam ediyor.

Bölgede 11 aylık döneminde bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri 3 milyon 662 bin 591 kişi ziyaret etti, 559 bin 618 turist sıcak hava balon turuna katıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi`ndeki bölge, tarihinde ilk kez ağırladığı turist sayısı ile 3 milyon bandını aştı.

Bu süreçte 1 milyon 351 bin 931 ziyaretçiyle Göreme Açık Hava Müzesi, en çok ziyaret edilen merkez oldu.