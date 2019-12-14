Kapadokya, turizmde yılı rekorla kapatacak
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, ocak-kasım dönemi geçmiş tüm yıllara kıyasla en çok turistin ağırlandığı dönem oldu.
14.12.2019
Kapadokya, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir tarafından turist çekmeye devam ediyor.
Bölgede 11 aylık döneminde bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri 3 milyon 662 bin 591 kişi ziyaret etti, 559 bin 618 turist sıcak hava balon turuna katıldı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi`ndeki bölge, tarihinde ilk kez ağırladığı turist sayısı ile 3 milyon bandını aştı.
Bu süreçte 1 milyon 351 bin 931 ziyaretçiyle Göreme Açık Hava Müzesi, en çok ziyaret edilen merkez oldu.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz