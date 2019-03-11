Kanoyla karda kaydılar, mendereslerde kürek çektiler

Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan doğal menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği üyeleri, yaklaşık 300 metrelik parkur üzerinde ilk olarak kanoyla kayak yaptı.

Daha sonra doğa harikası mendereslere inen sporcular, karların erimesiyle debisi yükselen suda kürek çekerek farklı bir heyecan yaşadı.

Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya, menderesleri ile ünlü yaylada ilk defa karda kano yaptıklarını ve mendereslerde de kürek çektiklerini söyledi.

Sarıkaya, dernek üyelerinin çoğunun eğitimci olduğunu ve bu nedenle kendilerini doğasever eğitimciler olarak adlandırdıklarını belirtti.