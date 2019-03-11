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Yaşam

Kanoyla karda kaydılar, mendereslerde kürek çektiler

Ordu'da bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda buluşan bir grup sporcu, kar üzerinde kanoyla kaydı. Ardından mendereslerde kürek çekmenin keyfini yaşadı.

11.03.2019

Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan doğal menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği üyeleri, yaklaşık 300 metrelik parkur üzerinde ilk olarak kanoyla kayak yaptı.
Daha sonra doğa harikası mendereslere inen sporcular, karların erimesiyle debisi yükselen suda kürek çekerek farklı bir heyecan yaşadı.
Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya, menderesleri ile ünlü yaylada ilk defa karda kano yaptıklarını ve mendereslerde de kürek çektiklerini söyledi.
Sarıkaya, dernek üyelerinin çoğunun eğitimci olduğunu ve bu nedenle kendilerini doğasever eğitimciler olarak adlandırdıklarını belirtti.
İyi bir tanıtım yapmaları durumunda bölgede kanoyla kayak ve mendereslerde kano yarışlarının olabileceğini anlatan Sarıkaya, herkesi bu tür etkinlikleri yapmaya yaylaya davet etti.
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