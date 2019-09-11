Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçti

12 Eylül 1980 sabahı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. (Arşiv)

12 Eylül 1980 sabahı temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. (Arşiv)

12 Eylül 1980`de Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Evren ve MGK üyeleri ülkede yönetime el koydu. (Arşiv)

15 Aralık1980`de MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 30 Ekim 1978 tarihinde Almanya`nın Dortmund Kentinde yaptığı salon toplantısında sözlerle hükümete hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi`nde yargılandı. (Arşiv)

4 Aralık 1980`de Konya ve İstanbul Cumhuriyet Savcılıklarının istemi üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığına getirilen TIKP Genel Başkanı Doğu Perincek`in ifadesine başvuruldu. (Arşiv)

24 Aralık 1980`de, 21 Haziran 1975 günü Karabük`te yaptığı konuşmada, hükümetin manevi şahsiyetine hakaret ettiği gerekçesiyele hakkında dava açılan CHP eski Başkanı Bülent Ecevit`in Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nde ifadesi alındı. (Arşiv)

20 Kasım 1980`de Hükümetin manevi şahsiyetine hakaretten yargılanan CHP eski Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beraat etti. (Arşiv)

27 Kasım 1980`de Yüksek Askeri Şura Üyeleri, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Kurmay Başkanı Org. Kenan Evren Başkanlığında Anıtkabir`i ziyaret etti. (Arşiv)

27 Kasım 1980`de Yüksek Askeri Şura Üyeleri, Anıtkabir`i ziyaret etti. (Arşiv)

27 Kasım 1980`de Yüksek Askeri Şura Üyeleri, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Kurmay Başkanı Org. Kenan Evren Başkanlığında toplandı. (Arşiv)

10 Kasım 1980`de Atatürk`ün 42. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Kurmay Başkanı Org. Kenan Evren, konsey üyeleri ile Anıtkabir`i ziyaret etti. (Arşiv)

12 Eylül 1980`de Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Evren ve MGK üyeleri ülkede yönetime el koydu. (Arşiv)

12 Eylül 1980 sabahı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. (Arşiv)

12 Eylül 1980`de Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Evren ve MGK üyeleri ülkede yönetime el koydu. (Arşiv)

27 Eylül 1980`de Başbakan Bülent Ulusu, Hükümet programını okudu. (Arşiv)

27 Eylül 1980`de Milli Güvenlik Konseyi üyeleri (soldan sağa), Deniz kuvveteleri Komutanı ORA. Nejat Tümer, Kara Kuvvetleri Komutanı ORG, Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı ORG. Tahsin Şahinkaya ve Jandarma Genel Komutanı ORG. Sedat Celasun. (Arşiv)

12 Eylül askeri darbesiyle milletvekilliği sona eren ve gözaltına alınan Başbakan Süleyman Demirel (sağda) ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit (solda ) eşleri Nazmiye Demirel (sağ 2) ve Rahşan Ecevit (sol 2) ile birlikte kaldıkları Çanakkale Gelibolu Hamzaköy`deki Türk Silahlı Kuvvetleri misafirhanesinden 11 Ekim 1980`de alınarak Etimesgut Askeri Havaalanı`na getirildi. (Arşiv)

12 Eylül askeri darbesiyle milletvekilliği sona eren ve gözaltına alınan Başbakan Süleyman Demirel ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit eşleri Nazmiye Demirel (önde) ve Rahşan Ecevit ile birlikte kaldıkları Çanakkale Gelibolu Hamzaköy`deki Türk Silahlı Kuvvetleri misafirhanesinden 11 Ekim 1980`de alınarak Etimesgut Askeri Havaalanı`na getirildi. (Arşiv)

12 Eylül askeri müdahalesiyle milletvekilliği sona eren ve gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit (sivil), 11 Ekim 1980`de kaldığı Çanakkale`nin Gelibolu ilçesi Hamzakoy`daki TSK Misafirhanesinden alınarak Etimesgut Havaalanına getirildi.(Arşiv)

12 Eylül askeri darbesiyle milletvekilliği sona eren ve gözaltına alınan Başbakan Süleyman Demirel (sağda) ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit (sol 2 ) eşleri Nazmiye Demirel (sağ 2) ve Rahşan Ecevit (solda) ile birlikte kaldıkları Çanakkale Gelibolu Hamzaköy`deki Türk Silahlı Kuvvetleri misafirhanesinden 11 Ekim 1980`de alınarak Etimesgut Askeri Havaalanı`na getirildi. (Arşiv)

12 Eylül askeri müdahalesiyle milletvekilliği sona eren ve gözaltına alınan Başbakan Süleyman Demirel (sağda) ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit (sol 2), eşleri Nazmiye Demirel (sağ 2) ve Rahşan Ecevit (solda arkası dönük) ile birlikte kaldıkları Hamzaköy’de ki TSK Misafirhanesinden 11 Ekim 1980`de alınarak Etimesgut Havaalanı’na getirildi. (Arşiv)

Milliyetçi Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan (sol önde) Tahir Büyükkorukçu (sakallı) ve Şener Battal (sağda) 15 Ekim 1980`de tutuklandı. (Arşiv)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş (ortada), 11 Aralık 1980`de Ankara Adliyesi`nde ifade verdi. (Arşiv)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş (ortada), 11 Aralık 1980`de Ankara Adliyesi`nde ifade verdi. (Arşiv)

12 Eylül 1980 sabahı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. (Arşiv)

12 Eylül 1980 sabahı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. (Arşiv)

12 Eylül 1980 sabahı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. (Arşiv)

12 Eylül 1980 sabahı temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. (Arşiv)

MGK Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, basına ilk açıklamasını 12 Eylül 1980`de TBMM`de yaptı. (Arşiv)

MGK Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren (sağ 3) basına ilk açıklamasını 12 Eylül 1980`de TBMM`de yaptı. TBMM`deki açıklamada (sağdan sola) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun yer aldı. (Arşiv)

12 Eylül 1980 sabahı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. (Arşiv)