Kan kardeşliğinden derin iş birliğine: Türkiye ve Güney Kore

23 Temmuz 1953`de Kore Türk Tugayı`nın Kore`ye uğurlanışı. (Arşiv)
23 Temmuz 1953`te Kore Birliği tarafından Kore`de şüpheli siviller esir alındı... (Arşiv)
1. Kore Birliği 23 Temmuz 1953`te namazda... (Arşiv)
23 Temmuz 1953`de 1.Kore Birliği Gemilere bidirilirken. (Arşiv)
23 Temmuz 1953`de 1. Kore Birliği gemilere bindirilirken. (Arşiv)
1. Kore Birliği 23 Temmuz 1953`te namazda... (Arşiv)
23 Temmuz 1953`de 1. Kore Birliği`nin uğurlanışı. (Arşiv)
23 Temmuz 1953`de 1. Kore Birliği erleri eğlenirken. (Arşiv)
23 Temmuz 1953`de 1. Kore Birliği`nin uğurlanışı. (Arşiv)
Fotoğraf: AA