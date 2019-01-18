Kamplarda soğuk ve çamurla imtihan

Yerinden edilmiş siviller, iç savaşın 8. yılında, şimdiye dek görülen en zor kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfır dereceye yaklaştığı bölgede sık sık yağmur yağıyor.

Çoğu bez ve derme çatma çadırlar su aldığı için bu çadırlarda barınmak çok zor hale geliyor.

Sığınmacılar, önceki yıllara kıyasla uluslararası yardım kuruluşlarından bu yıl çok az kışlık giysi ve yakacak yardımı yapıldığına dikkat çekiyor.

İdlib`in kuzey kırsalındaki İhsan çadır Kampı`nda yaşayan on çocuk annesi Um Halaf, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. On çocuk annesi Um Halaf, "Isınmak istiyoruz ama elimizden bir şey gelmeyince kahroluyoruz. Isınacak malzeme yok. İş de yok. Bu yıl kışlık dağıtılmadı. Çocuklar bunları anlamıyor. Akşam yemeklerinde ne hazırlayacağımı bilemiyorum." dedi.

İdlib`in kuzey kırsalındaki İhsan çadır Kampı`nda yaşayan Um Yasin, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Başka bir anne Um Yasin, "Ne yiyecek ne içeceğimiz var. Sağdan soldan toplayıp bir şeyler hazırlıyorum." ifadesini kullandı. Um Yasin, kamptaki çamurlar hareketi engellese de ısınmak için gübre ve terlik toplayıp yakarak ısındıklarını söyledi.

İdlib`in kuzey kırsalındaki İhsan çadır Kampı`nda yaşayan Abbud Ebu Basem isimli bir kamp sakini, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Abbud Ebu Basem isimli bir kamp sakini, şiddetli yağışlar nedeniyle kampları sel bastığını anımsatarak çocukların neredeyse tamamının naylon yakılırken çıkan gazlar nedeniyle solunum rahatsızlıkları yaşadığını vurguladı.

Subhi Vadha da yaşadıkları kampın selde yıkıldığını, çocuklarının hastanelik olduğunu, çocuklar çamura batınca ancak başkasının yardımıyla kurtarıldığını söyledi.

"Tekerlek yakarak ısınıyoruz." Vadha, "Tekerlek yakarak ısınıyoruz. Çocuklar hastalandı. Ekmek bir kilometre mesafeden getiriliyor. Getirilen çamurlu ekmeği hayvanlar bile yemez. Hayatımızda böyle zorluk görmedik, yaşamadık." diye konuştu.