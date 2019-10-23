Kağıthane'deki toplanma alanlarına karekod sistemi

Toplanma alanlarına yerleştirilen tabelalar üzerindeki karekod ve numara kodlarıyla vatandaşlar nerede olduklarını öğrenebilecek, paylaşabilecek ve konum bilgileri e-devlet sisteminde görülebilecek.

Öztekin, "Sistem e-devletle birlikte entegre olarak çalışacak. Uygulama sayesinde afet sonrasında alanda kimlerin olduğu rahatlıkla görülebilecek. Deprem sonrasında karekod sistemiyle beraber enlem ve boylam olarak kesin bir konum bilgisi elde edilecek. Mahalle sakinleri buraya gelip kodu okutarak kayıt ve paylaşım yapabilecek. Yerleşim yerlerine yakın 79 toplanma noktalarında sistem yer alacak." diye konuştu.