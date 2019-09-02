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Kafkasların zirvesinde bir Ortaçağ köyü: Uşguli

Gürcistan'da Kafkas Dağları'nın zirvelerine açılan Enguri Geçidi'nin girişindeki Uşguli köyü, "Avrupa'da sürekli yaşanılan en yüksek yerleşim yeri" özelliğiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

02.09.2019

Yukarı Svaneti olarak da bilinen Uşguli, Gürcistan`ın Svaneti bölgesinde Kafkas Dağları`nın en yüksek zirvelerinden Şhara`ya açılan Enguri Geçidi`nin girişinde yer alıyor ve Svan kuleleriyle korunan dört köyden oluşuyor.
2 bin 100 metrelik rakımıyla "Avrupa`da sürekli yaşanılan en yüksek yerleşim yeri" özelliğine sahip Uşguli, yaşam biçimi itibarıyla Ortaçağ`dan bugüne kadar korunmuş, tipik evleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi`nde yer alıyor.
Bölgede, Svan kulelerinin en çok görüldüğü Uşguli`de 200`den fazla Ortaçağ kule evi bulunurken 12`nci yüzyılda inşa edilen şapel de turistlerin dikkatini çekiyor.
Ulaşımı güç olan Uşguli`ye başta doğaseverler, sporcular ve gezginler olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişi geliyor.
Sıcağa ve zorluklara aldırmadan Enguri Vadisi içinden Şhara buzuluna yürüyüş gerçekleştiren turistler, doğa ile uyum içinde yaşayan yerel Svan halkının binalarını yakından görme fırsatı buluyor.
Üç ila beş kattan oluşan kuleler, tarih içinde hem konut hem de bölgeyi işgalcilere karşı savunma amaçlı kullanılmış.
Fotoğraf: AA
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