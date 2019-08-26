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Kafkas buzulları eriyor

Dünyada iklim değişikliğinin izleri Kafkas Dağlarının zirvelerinde de gözlemleniyor.

26.08.2019

Buzulların hızla küçüldüğü bölgeler arasında yer alan Kafkas Dağlarının zirvelerini oluşturan buzullar hızla erirken, buzul çatlamaları ve vadi içinde heyelanlar oluşuyor.
Gürcistan’ın kuzeyinde yer alan Chaladi ve Shkhara buzulları içindeki çatlama, kopma ve erimeler dikkat çekiyor
Fotoğraf: AA
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