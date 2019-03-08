Kadınlar hayatı "ilmek ilmek" kazanıyor

Dağlardan topladıkları kekik, püren gibi otları kaynatarak, eğirdikleri yün iplikleri doğal yöntemlerle boyayan kadınlar, rengarenk ipliklerle tasarladıkları motifleri ilmek ilmek halılara nakşediyor

Milas İlçesi Çökertme Mahallesi`nde, kadınlar pamuk ve ipekten elde ettikleri ipleri, kök boya ile kaynattıktan sonra 24 saat kazanda bekletiyor.

Asılarak kurutulan ipler, daha sonra kadınlar tarafından evlerinde kurulan tezgahlarda hünerli ellerde dokunarak, günlük hayatta kullanılan eşyalar haline geliyor.

Müşterilerinin sipariş ettiği halıları, geleneksel yöntemlere bağlı kalarak dokuduklarını anlatan Nuray Bozkurt, 80 yaşında halen halı dokuyan kayın validesi Fikriye Bozkurt’tan edindiği tecrübeleri, gelini İpek Bozkurt’a aktardığını ve komşularıyla imece usulü halı dokuduklarını söyledi.