Kadın çilingir müşterileri şaşırtıyor

"21 yıldır anahtarcılık yapıyorum."

Bir kilit ve anahtar firmasının Güneydoğu bayiliğini de yaptıklarını ifade eden Budak, şöyle konuştu: "Eşim dağıtıma çıktığı için Adıyaman`a 15 günde bir geliyor. Çocuklarım arada bana yardım ediyor. Ekmeğimizi kazanıyoruz. 21 yıldır anahtarcılık yapıyorum. Dört çocuğum var. Çocuklarıma da mesleği öğrettim. Kendi işimi yaptığım için mutluyum. Gelen müşteriler de benden çok memnun. Karşılarında beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Bana `bunun kadın işi olmadığını, nasıl yaptığımı` soruyorlar. Buradan elde ettiğim kazançla çocuklarımı okutuyorum."