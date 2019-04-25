TRT Haber

25
Nisan 2019
Perşembe
Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  20ºC
Açık

Kadın çilingir müşterileri şaşırtıyor

Adıyaman'da 21 yıldır çilingirlik yapan Zeynep Budak, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ve el becerisiyle dikkati çekiyor.

25.04.2019

Turgut Reis Mahallesi`ndeki 30 metrekarelik dükkanını sabahın erken saatlerinde açan 61 yaşındaki Zeynep Budak, mesleğindeki ustalığı sayesinde müşterilerinin memnuniyetini kazanıyor.
Budak, yaptığı açıklamada, çilingirliği eşinden öğrendiğini ve mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.
"21 yıldır anahtarcılık yapıyorum."
Bir kilit ve anahtar firmasının Güneydoğu bayiliğini de yaptıklarını ifade eden Budak, şöyle konuştu: "Eşim dağıtıma çıktığı için Adıyaman`a 15 günde bir geliyor. Çocuklarım arada bana yardım ediyor. Ekmeğimizi kazanıyoruz. 21 yıldır anahtarcılık yapıyorum. Dört çocuğum var. Çocuklarıma da mesleği öğrettim. Kendi işimi yaptığım için mutluyum. Gelen müşteriler de benden çok memnun. Karşılarında beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Bana `bunun kadın işi olmadığını, nasıl yaptığımı` soruyorlar. Buradan elde ettiğim kazançla çocuklarımı okutuyorum."
İş yerini çekip çevirdiğini anlatan Budak, anahtar tamiri ve kopyalama yaptığını, kilitli kalan kapıları açtığını kaydetti.
Müşterilerden Nusret Uzun, Zeynep Budak`ın işinde tecrübeli olduğunu söyledi.
"Daha önce anahtarcı bir kadına rastlamadım"
Anahtarlarla ilgili sorun yaşadığında Budak`ın dükkanına geldiğini ifade eden Uzun, "Kendisi kapıda anahtarsız kaldığımız zaman yardımımıza koşuyor. Kendisinden çok memnunuz, başarılı bir esnaf. Eli de çok pratik ve işlerini hızlı yapıyor. Daha önce anahtarcı bir kadına rastlamadım." diye konuştu.
Müşterilerden Mine Çelik de anahtarını kopyalatmak için Budak`ın dükkanına geldiğini belirterek, "Bu iş yerinden çok memnunum. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı anahtarlık işini, teyzemiz yapıyor." dedi.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER