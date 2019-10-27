Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

Bu yılı 6 gösteriyle tamamladığını belirten Şener, "Aynı zamanda Sivrihisar Havacılık Merkezinin de bu yıla dair son uçuşunu yapmış olduk. Bu gösteri elbette en anlamlı gösteri, çünkü Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yapıyoruz. Bu etkinlikte uçmaktan dolayı çok gururluyum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı`nı kutluyorum" diye konuştu. Fotoğraf: AA