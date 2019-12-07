Kaçkar Dağları'nın eşsiz görüntüsü
Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaçkarlar, adeta bulut denizini andıran manzarası ile fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikler sunuyor.
07.12.2019
Türkiye`nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4`üncü dağı olan Kaçkarlar, muhteşem görüntüsü ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
Kaçkar, birçok yaylaya sahip olmasının yanı sıra 2 bin 500 rakımın üzerine ulaşabilen ve adeta bulut denizini andıran manzarası ile fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikler sunuyor.
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