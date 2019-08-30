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Kaçkar Dağları'ndaki eşsiz güzellik: Yedigöller

Kaçkar Dağları'nın Erzurum'un İspir ilçesi kesiminde bulunan yaklaşık 4 bin rakımdaki doğa harikası Yedigöller, gökyüzüne komşu zirveleri ve krater gölleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

30.08.2019

Kaçkar Dağları`nın doğa harikası Yedigöller, gökyüzüne komşu zirveleri ve krater gölleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
Tertemiz havasının yanı sıra göllerinin turkuaz rengi, bitki örtüsünün yeşilliği ve yazın büyük bölümünde bile erimeyen karlarının oluşturduğu manzarası ile hayranlık uyandırıyor.
Yedigöller, dağcılık, kamp ve günübirlik doğa gezisi gibi etkinliklerin vazgeçilmez adresi haline geldi.
"Gökyüzüne komşu yer" olarak bilinen Yedigölller`e fotoğraf sanatçıları da büyük ilgi gösteriyor.
Yedigöller, ur kekliği, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban ördeği, kırmızı benekli alabalık, porsuk, boz ayı, kara kartal, atmaca gibi ender görülen türlere de ev sahipliği yapıyor.
Yurt içi ve yurt dışından gelen turistleri ağırlayan Yedigöller, insanlara sunduğu doğal eşsiz güzelliği ile unutulmaz anlar yaşatıyor.
Fotoğraf: AA
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