Kaçkar Dağları'ndaki eşsiz güzellik: Yedigöller

Kaçkar Dağları`nın doğa harikası Yedigöller, gökyüzüne komşu zirveleri ve krater gölleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tertemiz havasının yanı sıra göllerinin turkuaz rengi, bitki örtüsünün yeşilliği ve yazın büyük bölümünde bile erimeyen karlarının oluşturduğu manzarası ile hayranlık uyandırıyor.