JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra sabah saatlerinde Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi`nden yükselen JÖAK personelini taşıyan sıcak hava balonu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) alınan özel izinle 10 bin fit yüksekliğe çıktı.

Balon, Göreme beldesi semalarına yaklaştığında paraşütçüler birer birer kendini boşluğa bıraktı.

Beraberlerinde Türk bayrağı, Atatürk resmi ve jandarma flamalarını taşıyan ekip, bir ilki gerçekleştirerek Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarındaki araziye güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.

Burada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 180`nci kuruluş yıl dönümü ve "Anneler Günü" nedeniyle kutlama pankartları açıldı.