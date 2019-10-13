Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu

Japonya`da Hagibis Tayfunu`nun etkili olduğu bölgelerde, can kaybı 19`a yükseldi.

Kaybolan 16 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Mahsur kalan kişilere ulaşılması için afetten etkilenen bölgelere helikopter ve kurtarma botları sevk edildi.

Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya`nın Honshu Adası`nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu yarına kadar iptal edilmişti.