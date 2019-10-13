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Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu

Japonya'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

13.10.2019

Japonya`da Hagibis Tayfunu`nun etkili olduğu bölgelerde, can kaybı 19`a yükseldi.
Yaklaşık 100 kişi yaralandı.
Kaybolan 16 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Tayfunun bugün itibarıyla etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor.
Mahsur kalan kişilere ulaşılması için afetten etkilenen bölgelere helikopter ve kurtarma botları sevk edildi.
Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya`nın Honshu Adası`nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.
Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu yarına kadar iptal edilmişti.
11 Ekim`de Suzuka şehrinde yapılması planlanan Formula 1 Japonya Grand Prix`i de tayfun sebebiyle ertelenmişti.
Meteoroloji birimi, Hagibis`in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.
Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.
Fotoğraf: Reuters, AFP
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