Japonya'da gibi hissettiren park: Japon Kyoto Parkı

Parkı oldukça güzel bulduğunu belirten Sarı, şunları söyledi:

"İnsanlar burada genelde fotoğraf çektiriyor. Bu park Japonya`daymış hissi uyandırıyor. Gelin ve damatları sıklıkla görüyoruz. Çok güzel, buraya arada geliyoruz. Balıkları çok ilginç, onları izlemek büyük keyif veriyor. Oğlumla buradayız. Burada vakit geçirmek çok keyifli. Daha önce görmediğim balık türlerini burada izliyoruz. Japon balıkları buraya bambaşka bir hava katıyor."