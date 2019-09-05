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Parçalı Bulutlu

Japonya’da facianın eşiğinden dönüldü

Japonya’da bir kamyon, demiryolu geçidinde trenle çarpıştı. İlk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralandı.

05.09.2019

Kaza, Japonya’nın başkenti Tokyo’nun yakınlarındaki Yokohama’da bugün yerel saatle 11.40’ta meydan geldi.
Bir kamyon, demiryolu geçidinde trenle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Kazanın ardından kamyon alev alırken, trenin vagonlarında da ciddi hasar meydana geldi.
Kazanın ardından Keikyu Kawasaki ve Kamiooka istasyonları arasındaki tren seferleri durduruldu.
Trenin çarptığı esnada kamyonun hemzemin geçitte mahsur kaldığı sanılıyor. Kazayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: AP, AFP, Reuters
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