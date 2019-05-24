Jandarma ve polis inci kefali için seferber oldu

Van Gölü`nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz`da zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Gölün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğu için jandarma ve polis ekipleri seferber oldu.