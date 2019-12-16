Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor

Muş`ta güvenlik güçleri, son zamanlarda teröristlere yönelik operasyonlarla PKK`ya ağır darbe vurdu.

Türk milletinin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için tüm zorluklara rağmen karakollarda 24 saat elleri tetikte bekleyen Mehmetçik, terör örgütünün korkulu rüyası oldu.

2 bin 400 rakımlı Üçevler Karakol Komutanlığında vatan savunması yapan Mehmetçik, gece gündüz demeden PKK`lı teröristlerle mücadelesini sürdürüyor.

Üçevler Karakol Komutan Vekili Üstçavuş Salih Kuday, yaptığı açıklamada, bölgelerinin 450 kilometrekare sorumluluk alanına sahip olduğunu söyledi.

"Çok sayıda terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir" Sorumluluk alanlarında 9 köy ve 25 mezranın bulunduğunu belirten Kuday, şunları kaydetti: "Bölgemizin büyük bir kısmı dağlık ve ormanlık araziden oluşmaktadır. Bölgemizde çok sayıda terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Barınak ve sığınakların içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilip imha edilmiştir. Bölgemizde 7/24 esasa göre nöbet ve operasyon faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hava şartları ne olursa olsun, karda kışta sıfırın altında 30 derecede operasyonlarımıza devam ediyoruz. Devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda terör örgütlerinin bölgede barınmalarına engel olmak için operasyonlarımızı sürdürmekteyiz. Burada bulunmamızın amacı halkımızın huzur ve güvenini sağlamaktır."

Jandarma İç Güvenlik Tim Komutanı Uzman Jandarma Sekiz Kademeli Çavuş Ahmet Özdemir de terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti.

"Terör örgütünün beli kırılmıştır" Üçevler Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanında keşif, gözetleme ve pusu faaliyetlerinin yanı sıra bölge halkının tam desteğiyle insansız hava araçlarından elde edilen görüntü ve bilgiler doğrultusunda terörle mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Özdemir, "Mücadelemiz yüksek derecede başarıya ulaşmış, terör örgütünün beli kırılmıştır. Bu yasa dışı unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir." diye konuştu.

"Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz" Kulede nöbet tutan jandarma er Fatih Topuz da vatani görevini en iyi şekilde yaptığını ifade ederek, "Vatanın bölünmez bütünlüğü için 7/24 ellerimiz tetikte bekliyoruz. Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz. Biz burada bulunduğumuz sürece vatandaşlarımız huzur ve güven içinde olsun. Buradan aileme ve tüm sevdiklerime selam yolluyorum." şeklinde konuştu.

Kulede gözetleme yapan jandarma er Melih Tora da "Ailemiz bizleri merak etmesin, bizler iyiyiz. Devletimizin ve birlik komutanlarımızın himayesindeyiz. Buradan tüm sevdiklerime selam gönderiyorum. Türk milleti bizlerden dualarını eksik etmesin." ifadelerini kullandı.