İznik UNESCO daimi listesi yolunda

Tarihi milattan önce 4`üncü yüzyıla kadar uzanan, Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik`in, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi`nden daimi listeye adını yazdırması hedefleniyor. Tarihi surları, Ayasofya, Yeşil, Hacı Özbek, Mahmut Çelebi ve Orhan Bey camileri, Hagios Tryphonos, Koimesis ve Ayatrifon kiliseleri ile antik tiyatro, han, hamam ve türbelerin yer aldığı İznik, ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor. Fotoğrafta Lefke kapı görülüyor.