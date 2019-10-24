İznik Gölü'nde su çekilmesi

Su çekilmesinin her yıl yaşadıkları mevsimsel bir durum olduğunu belirten Genç, "Tarım arazilerinin sulanması, kış mevsiminde fazla yağış olmaması ve yaz aylarının kurak geçmesi gibi sebepler suyun çekilmesine neden oluyor. Korkulacak bir şey yok. Kış mevsiminin bol yağışlı geçmesini umuyoruz. Kış aylarındaki yağışlarla su seviyesi eski durumuna gelecektir." dedi.