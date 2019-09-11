"İznik Ekinoks Festivali" 20 Eylül'de başlayacak

Yılda iki kez tekrarlanan gece gündüz eşitliği, dağlarla çevrili olan İznik Gölü`nde gün batımlarında fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

Festival, 20 Eylül Cuma günü fotoğraf sergisi ile başlayacak.

Ardından tarihi Lefke Kapı’dan bando eşliğinde hareket edecek kortej yürüyüşü ile göl kenarına gidilecek.

Burada gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ile 4 gün boyunca gün batımı saatinde yüzlerce fotoğrafsever göl kenarında güneşin batışını bekleyecek.

Festivalin ikinci günü Foto Safari-Kuzey Köyleri Turu ile başlayacak.

Sansarak, İhsaniye ve Dereköy ziyaretlerinde katılımcılar köy kültürünü yaşayarak doğa fotoğrafçılığı yapacak.

Ayrıca köy salçası, köy ekmeğinin yapımını ve tatma fırsatını da bulacaklar.

Festivalin üçüncü günü de aynı tur kapsamında Göllüce ve Çamdibi mahallelerine gidilecek. Göllüce`de ilk olarak gölden ığrıp çekimi fotoğraflanarak zeytin yağı ve zeytin sabunu yapımı görülecek. Ardından her bir katılımcı oluşturulan fotoğraf ormanına kendi adına bir fidan dikecek. Çamdibi Mahallesi`nde bağ bozumu etkinliği ile eşsiz kareler ölümsüzleştirilecek.

Son gün olan 23 Eylül`de İznik Tarihi Antik Kent Turu ile adeta 2 bin 500 yıllık bir yolculuğa çıkılacak. Katılımcılar, workshop etkinliğinde İznik çinisi yapma fırsatı bulacak.