İzmit’in "Pişkin" simidi

Osmanlı döneminden bu yana beğenilerek tüketilen, yapılışı bölge ve kentlere göre değişen, "susamlı kebap", "gevrek" adlarıyla da bilinen simit, en önemli öğün arası atıştırmalık olma özelliğini sürdürüyor.

İzmit’te yaklaşık olarak 20 yıldır simit satıcısı olan Umut Kiral, yaptığı açıklamada, her gün 4000- 5000 civarında simit sattığını ifade etti.

İzmit simidini diğer simitlerden ayıran en önemli özelliğinin pekmez kullanılması olduğunu belirten Kiral, şöyle devam etti:

"İzmit simidinin meşhur olmasının sebebi, simidin doyurucu olması ve pekmezinin özel hamuruyla kavrulmasıdır, İzmit simidini diğer simitlerden ayıran özellik pekmez ve susamdır, bu da İzmit simidini daha meşhur hale getirir ayrıca İzmit simidi sabah kahvaltısında en çok tercih edilen yiyecektir."