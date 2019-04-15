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Sağanak Yağışlı

İzmir'in sevimli misafirleri: Yeşil papağanlar

Bilimsel ismi, "Psittacula Krameri" olan yeşil papağanlar İzmir'deki parklarda ve ağaçlık alanlarda sıklıkla görülüyor.

15.04.2019

Doğal yaşam alanları Afrika ve Güney Asya olan yeşil papağanlar, parklardaki palmiye ağaçlarını yuva olarak kullanıyor.
Kültürpark`ta, havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan ağaçlarda tüneyen papağanlar güzel görüntüler oluşturdu.
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