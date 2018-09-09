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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Kategori : Türkiye
Tarih : 09.09.2018
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