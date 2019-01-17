İzmir'in "beyazı" da büyüledi

Yurt genelinde etkili olan kar, İzmir`in yüksek kesimlerini de beyaza bürüdü.

Ödemiş ilçesinin kırsalında bulunan Gölcük Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.

Bin 49 metre rakımlı yaylada ormanlık alan ve göl çevresinin karla kaplanması kartpostal tadında görüntüler oluşmasını sağladı.

Göl, orman ve beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyen İzmirliler bölgeyi gezdi, bu güzel manzarayı da çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.