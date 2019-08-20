İzmir'deki yangının 3. günü

18 Ağustos Pazar günü saat 13.00`te İzmir Karabağlar`ın Tırazlı mevkiinde başlayıp iki ilçeye sıçrayan orman yangını devam ediyor.

Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.

Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.

Türkiye`nin birçok kentinden yangını söndürmek için gelen arazözler, alevlerin iki mahalledeki evlere sıçramaması için bölgeye sevk edildi.