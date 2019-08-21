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İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçrayan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

21.08.2019

Karabağlar`ın Tırazlı Mahallesi`nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangının dün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangında yaklaşık 500 hektar alan zarar gördü.
Yangını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait ve Türkiye`nin birçok noktasından İzmir`e gelen yaklaşık 150 arazöz, soğutma çalışmaları için görevde.
Zaman zaman yangın yönetim helikopterinin havadan denetim yaptığı yangında, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterlerinin de hazırda bekletildiği belirtildi.
Fotoğraf: AA
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